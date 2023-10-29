PKK'lı Terörist Suriye Sınırında Yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırda yakalandı.

PKK'lı Terörist Suriye Sınırında Yakalandı
Son Güncelleme:

Yurt içinde sınır hattında, güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak Şanlıurfa'da bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ceylanpınar ilçesinde, ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir Üzerinde Gösteri UçuşuSOLOTÜRK'ten Anıtkabir Üzerinde Gösteri UçuşuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # pkk # suriye # şanlıurfa
Çok Okunanlar
Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... Bugün Nerede Deprem Oldu?
Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... Bugün Nerede Deprem Oldu?
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte Güncel Oranlar...
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte Güncel Oranlar...
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hangi İlleri Uyardı?
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hangi İlleri Uyardı?
Putin'den Türkiye'ye 100. Yıl Kutlaması
Putin'den Türkiye'ye 100. Yıl Kutlaması
Dünya Liderlerinden 100. Yıl Kutlaması
Dünya Liderlerinden 100. Yıl Kutlaması
Öne Çıkanlar Ulusal Kanal | Canlı Yayın - HD | Canlı Haber İzle #CANLI Ulusal Kanal | Canlı Yayın - HD | Canlı Haber İzle #CANLI Beril Talu Kimdir? Beril Talu Kimdir?