PKK'lı Terörist Suriye Sınırında Yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırda yakalandı.
Yurt içinde sınır hattında, güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak Şanlıurfa'da bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ceylanpınar ilçesinde, ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı