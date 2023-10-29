SOLOTÜRK'ten Anıtkabir Üzerinde Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir Üzerinde Gösteri Uçuşu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusu tüm yurtta sürüyor. Birbirinden renkli kutlamalar ve etkinlikler 81 ilde yapılırken Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün adresi Ankara oldu.

SOLOTÜRK pilotları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi. İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Trafikte seyreden bazı Ankaralılar araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti. Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar da gösteriye alkışlarla eşlik etti.

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# SoloTürk # anıtkabir # 29 ekim cumhuriyet bayramı
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