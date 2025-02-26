PKK’nın kaçırdığı çocuklar için isyan! İranlı aileler Almanya Büyükelçiliği önünde ses yükseltti
PKK’nın İran kolu PJAK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Avrupa ülkelerinin PKK/PJAK’ı himaye ettiğini belirten İranlı aileler, çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi.
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PKK’nın İran kolu PJAK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Avrupa ülkelerinin PKK/PJAK’ı himaye ettiğini belirten İranlı aileler, çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi.
Eyleme, PKK’nın İran kolu PJAK’ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Mağdur aileler, Avrupa ülkelerinin terör örgütü üyelerine sığınma hakkı tanımasına tepki gösterdi.
Protesto sırasında bir bildiri okuyan İranlı Kürt aileler, PKK/PJAK mensuplarının batılı ülkelerden sınır dışı edilmesini talep etti. Bildiri, büyükelçilik yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi