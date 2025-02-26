PKK’nın kaçırdığı çocuklar için isyan! İranlı aileler Almanya Büyükelçiliği önünde ses yükseltti

PKK’nın İran kolu PJAK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Avrupa ülkelerinin PKK/PJAK’ı himaye ettiğini belirten İranlı aileler, çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
PKK’nın kaçırdığı çocuklar için isyan! İranlı aileler Almanya Büyükelçiliği önünde ses yükseltti
Yayınlanma:

PKK’nın İran kolu PJAK tarafından kaçırılan çocukların aileleri, Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Avrupa ülkelerinin PKK/PJAK’ı himaye ettiğini belirten İranlı aileler, çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi.

Eyleme, PKK’nın İran kolu PJAK’ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Mağdur aileler, Avrupa ülkelerinin terör örgütü üyelerine sığınma hakkı tanımasına tepki gösterdi.

Protesto sırasında bir bildiri okuyan İranlı Kürt aileler, PKK/PJAK mensuplarının batılı ülkelerden sınır dışı edilmesini talep etti. Bildiri, büyükelçilik yetkililerine teslim edildi.

Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde konuştu: "Muhalefetin hazımsızlığı gayet doğal"Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde konuştu: "Muhalefetin hazımsızlığı gayet doğal"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

pkk iran
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler