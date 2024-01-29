PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sözde sorumlusu yakalandı

MİT ve jandarmanın 2 ilde ortak düzenlediği terör operasyonunda, aralarında PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusunun da olduğu 5 şüpheli yakalandı.

PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sözde sorumlusu yakalandı

MİT Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire başkanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla önemli bir operasyona imza atıldı.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır ve Mersin'de şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusu Demhat kod adlı Ö.Ç.'nin de olduğu 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen terör şüphelilerinin, sosyal medya üzerinden çocuk ve gençleri kandırıp örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. 

Korona ve grip salgınını 2'ye katladı! Bu virüs tüm aile bireylerine bulaşıyorKorona ve grip salgınını 2'ye katladı! Bu virüs tüm aile bireylerine bulaşıyorSağlık
# terörle mücadele # YPS # pkk
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ürünlerinde dev indirim!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde et ürünlerinde dev indirim!
Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor!
Ev hanımlarına müjde! Prim desteği geliyor!
Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi!
Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi!
Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Settar Tanrıöğen'in son durumu...
Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Settar Tanrıöğen'in son durumu...
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Öne Çıkanlar EREN ERDEM: TÜM BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM | Ulusal Haber EREN ERDEM: TÜM BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM | Ulusal Haber Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları nelerdir? Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları nelerdir?