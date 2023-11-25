Polat Ailesinin Muhasebecisi Kara Para Aklama Sürecini Anlattı

Bütün mali bilgileri CD(SİDİ) içerisinde emniyete teslim eden Yerebakan,1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.

İtirafçı olup bütün belgeleri paylaştı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı.

MASAK raporunda kesilen sahte fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.



Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Yerebakan, avukat Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi ayrıntılarıyla anlattı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre kara parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancı uyruklu şahıslara devri yapıldı. Devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi. Daha sonra stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.



Avukat Ahmet Gün'ün aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar aldığını söyledi.



Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.