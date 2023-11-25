Beynimizin yüzde 100'ünü kullansak her şey tam tersi olabilir. Canan Karatay, bu tersi durumu yaşamamız için mucize olan beyin şatını paylaştı. İçeriğindeki malzemeler sayesinde adeta beynin IQ'sunu yükseltir.

Canan Karatay'dan Beyin Şatı! IQ'yu Zirveye Çıkaran Karışım

Sağlıklı yaşam için bir çok açıklama yapan Canan Karatay, yine bir yeniliğe imza atarak beynin işlevselliğini artıran karışımı paylaştı. Karatay, beynin sağlıklı çalışması için sinir sisteminin işlevselliğinin artmasını önerdi. Bunun içinde en iyi besin kaynağı bel, zencefil tarçın ve sütü tavsiye etti. Canan Karatay günde bir bardak bu karışımdan içerek beyni daha güçlü hale getirileceğinin altını çizdi.

Bir süt bardağına bir çay kaşığı bal, çay kaşığı ucu kadar zencefil ve tarçın ekleyin karıştırın. Ve her gün için. Karışım sinir sistemini güçlendirmenin yanı sıra bağışıklığı da güçlendirir. Konsantre gücünü artırır. Özellikle ruhsal sorunlardan en sık yaşanan depresyon ve stresi de anında bitirir. Canan Karatay, karışımın aynı zamanda gün boyu daha dinç olmanızı sağlar.