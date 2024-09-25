Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti ifadesinde, "Onların polis olduğunu fark etmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerlerindeki üniformayı ancak kameraları izleyince gördüm. Varile doğru iki el ateş ettim," dedi.

Motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Geçti (19), Dudullu Polis Merkezi'nden kaçtı. Görevli polis memurları K.H.S. ve Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. Yakalandığı sırada çıkan arbedede, zanlı polisin silahını alarak ateş açtı ve 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz başından vurularak ağır yaralandı. Şehit olan polis memuru, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah'ın haberine göre, tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Geçti, "Beş ay öncesine kadar uyuşturucu kullanıyordum, bonzai ve esrar içiyordum. Hırsızlıkla ilgili karakola götürüldüm, ifadelerimiz alındı. Annem, babam ve diğer aile üyeleri geldi. Annemin çığlıklarını duyunca karakolun duvarından atlayarak kaçtım," dedi.

SİLAHI YERDE BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Geçti ifadesine şu sözlerle devam etti: "Karakoldan çıktım, eve doğru giderken hasımlarıma denk geldim ve bana saldırdılar. O sırada sivil bir araç yaklaştı. Kavga ederken yerde bir silah gördüm ve sol kolumdan vuruldum. Annemin 'Vuruldun' diye çığlık attığını duydum. Silahı yerden aldım ve varile doğru iki el ateş ettim."

"POLİS OLDUKLARINI BİLMİYORDUM"

"Onların polis olduğunu fark etmedim, üzerlerinde üniforma yoktu. Ancak kameraları izlediğimde polis olduklarını anladım. Karşımda kadın olduğunu da fark etmedim. Diğer yaralıları ben vurmadım, kimsenin silahını almadım. Silahı yerde buldum. Suçlamaları kabul etmiyorum, kasten suç işlemedim," ifadelerini kullandı.