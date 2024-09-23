Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi! Çöp poşeti geçirildi, hayvanların taşındığı araca bindirildi

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre G, adliyeye sevk edildi. Boydan çöp poşeti geçirilen zanlı, hayvanların taşındığı araca bindirilerek adliyeye götürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi! Çöp poşeti geçirildi, hayvanların taşındığı araca bindirildi
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İstanbul'da gün gece saatlerinde acı bir olay meydana gelmişti. Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre G, karakoldan kaçmıştı.

Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi! Çöp poşeti geçirildi, hayvanların taşındığı araca bindirildi - Resim : 1

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı.

Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi! Çöp poşeti geçirildi, hayvanların taşındığı araca bindirildi - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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