Polisi şehit eden sürücü alkollü çıktı

Samsun’da maddi hasarlı kazaya karışıp kaçan sürücü aracıyla çarptığı 1 polisi şehit etti, 1 polisi de yaraladı. Sürücü 1,86 promil alkollü çıktı.

Polisi şehit eden sürücü alkollü çıktı
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Olay, Samsun’un Havza ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Bozkurt, idaresindeki 55 SA 335 plakalı araçla Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (39), kaçan aracı durdurmak istedi. Özgür Bozkurt aracıyla yaya polis memuru Mutlu’ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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