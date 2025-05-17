Prof. Dr. Celal Şengör'e hapis talebi: İşte suçlamada yer alan sözler!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Prof. Dr. Celal Şengör'e hapis talebi: İşte suçlamada yer alan sözler!
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Başsavcılık, Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ’su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklindeki sözleri nedeniyle bu suçlamayı yöneltti.

İddianamede, Şengör’ün bu ifadeleri nedeniyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

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