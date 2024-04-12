Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Malatya'da yaşanan deprem büyük depremin habercisi mi?

6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da bu sabah yine deprem oldu. Depremi hissedenlerin akıllarına ise, yine büyük bir deprem olur mu sorusu geldi. Korkutan depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.

Görür, açıklamasında depremin 6 Şubat depremlerinin bir sonucu olarak gerçekleştiğini aktardı. Depremin endişe yaratmaması gerektiğini söyledi. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklaması:

"Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle."