Prof. Dr. Naci Görür riskli illeri tek tek saydı! Hangi iller deprem açısından riskli?

Ege Denizi’nde son günlerde meydana gelen peş peşe depremler, bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki sarsıntılar, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı.

DEPREMLER NEDEN OLUYOR?

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’ndeki hareketliliğin temel nedenini, Afrika Levhası’nın Anadolu Levhası’nın altına doğru dalması olarak açıkladı. Bu durumun, bölgedeki fay hatlarında gerilim yarattığını belirten Görür, şu değerlendirmede bulundu:

"Afrika Levhası, Kıbrıs Yayı'nda meydana gelen tektonik hareketlilik nedeniyle Anadolu Levhası’nın altına dalıyor. Bu süreç, bölgede gerilim oluşturuyor ve fay hatlarının etkinleşmesine neden oluyor. Şu anda yaşanan depremler küçük çaplı olsa da bu, sürecin devam ettiği gerçeğini değiştirmez."

MUĞLA BODRUM VE AYDIN İÇİN BÜYÜK RİSK DEVAM EDİYOR

Son depremlerin ardından uzmanlar, özellikle Muğla, Bodrum ve Aydın bölgeleri için uyarılarda bulundu. Sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çeken Görür, kıyı şeridinde yer alan şehirlerin bu hareketliliği göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Bölgedeki yerleşim yerlerinin, fay hatlarına yakın olması nedeniyle yapı güvenliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan uzmanlar, yerel yönetimlerin ve vatandaşların tedbir alması gerektiğini ifade etti.

EGEDENİZİNDEKİ BU RİSK SÜRECEK Mİ

Sismik hareketliliğin sürdüğüne işaret eden uzmanlar, bölgedeki depremlerin önümüzdeki süreçte de devam edebileceğini belirtiyor. Büyük bir deprem olup olmayacağı net olarak bilinmese de bölgedeki hareketlilik yakından takip edilmeye devam ediyor.