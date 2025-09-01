Rabia Naz Vatan davasında şok karar! Baba Şaban Vatan’dan adalet çağrısı

İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018 tarihinde ikametgahlarının önünde yol üzerinde yaralı bulunmuş ve ambulansla Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Vatan, aynı gün hayatını kaybetti.

Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen olay tutanağına göre, 12 Nisan 2018 saat 18.30’da Ö.D. isimli kişi “Bir araç çocuğa çarpıp kaçmış, çocuk yerde yatıyor” diyerek 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunmuştu.

İHMAL İDDİASI

Soruşturma sürecinde, 16 Temmuz 2020’de savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bunun üzerine Rabia Naz’ın ailesi AYM’ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, soruşturmanın yeterince derin ve titiz yürütülmediğini belirterek yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AYM kararında, “Rabia Naz’ın şüpheli ölümünü tüm yönleriyle aydınlatabilecek ve sorumluları belirleyebilecek bütün deliller yeterince toplanmamış, soruşturma sürecinde özensizlik, ihmal ve eksiklikler görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

BABANIN TEPKİSİ

Kararın ardından açıklama yapan Şaban Vatan, “Dosyada ihlaller olduğu ortaya çıktı. Savcılar dosyayı gerektiği gibi incelemedi, kolluk güçleri soruşturmayı gerektiği gibi yürütmedi. AYM maddi tazminata hükmetti, ancak biz tazminat istemiyoruz. Biz katillerin yargılanmasını istiyoruz” dedi.

Vatan, ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, “Kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasınız. Rabia Naz’a çarpan aracın nerede olduğunu, saç tokasının ve çoraplarının nerede olduğunu biliyorum. Kovuşturmayı yeniden başlatmalısınız” ifadelerini kullandı.