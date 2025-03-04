Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki ücretsiz müzeler listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk, Ramazan ayı boyunca kapılarını ücretsiz olarak açıyor.

HANGİ SAATLERDE ÜCRETSİZ

Ücretsiz müzeler iftardan gece saat 00:00’a kadar açık kalacak.

ÜCRETSİZ MÜZELERE NASIL GİRİLİR?

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panaroma 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk Türk vatandaşları için iftardan sonra ücretsiz olacak.

Ancak bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Radar Türkiye mobil uygulamasını indirmesi ve uygulama üzerinden kayıt olup QR kod alması gerekiyor.