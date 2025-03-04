Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki ücretsiz müzeler listesi

Ramazan ayında İstanbul’daki birçok müze, ücretsiz giriş ve özel ziyaret saatleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki ücretsiz müzeler listesi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk, Ramazan ayı boyunca kapılarını ücretsiz olarak açıyor.

HANGİ SAATLERDE ÜCRETSİZ

Ücretsiz müzeler iftardan gece saat 00:00’a kadar açık kalacak.

ÜCRETSİZ MÜZELERE NASIL GİRİLİR?

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panaroma 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk Türk vatandaşları için iftardan sonra ücretsiz olacak. 

Ancak bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Radar Türkiye mobil uygulamasını indirmesi ve uygulama üzerinden kayıt olup QR kod alması gerekiyor.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki ücretsiz müzeler listesi - Resim : 1

Ramazan ayında İstanbul'da kesinlikle gitmeniz gereken yerlerRamazan ayında İstanbul'da kesinlikle gitmeniz gereken yerlerGezi
ramazan müze ücretsiz müzeler ibb
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı
Bilirkişi davasında karar
Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
Borsa İstanbul’da operasyon
Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu
Çok Okunanlar
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi?
Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı! Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!
Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!