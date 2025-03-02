Ramazan talimatı şirketi sarsmıştı: Cem Köksal serbest bırakıldı

Haber Global'e göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın tüm çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması yönünde e-posta gönderdiği iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır"

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Holdingin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal ve Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletiyoruz. Gerçekleşen bu durum sonrası Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz." Holding, etik değerlere ve iş ahlakına bağlı kaldıklarını vurgulayarak, yaşanan süreçten dolayı kamuoyuna üzüntülerini iletti.