Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, CHP Kurultayı ile ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı’nın gözaltına alınmasına karar verdi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak, Kütahyalı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşım gösterildi.
Kütahyalı söz konusu paylaşımında, “"CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Başsavcılık harekete geçerek adli süreci başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı