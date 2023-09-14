Real Madrid'li 3 oyuncuya çocuk pornosundan gözaltı

Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid futbolcusunun çocuk pornografisi şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Real Madrid'li 3 oyuncuya çocuk pornosundan gözaltı
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 İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, çocuk pornosu skandalıyla gündemi sarstı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Gözaltılar, İspanyol futbolunda, geçen ay Dünya Kupası şampiyonu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'e yönelik cinsel taciz iddialarının ortasında gerçekleşti.

REAL MADRİD YETKİLİLERİ KONUYA İLİŞKİN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.

# real madrid
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