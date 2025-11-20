Reklam ajanslarına şafak baskını: Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması!

Türkiye'nin en büyük 5 reklam ajansına Rekabet Kurumu tarafından eş zamanlı yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Reklam ajanslarına şafak baskını: Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması!
Yayınlanma:

Rekabet Kurumu, Türkiye reklam pazarının hacimli oyuncularından bazılarına yönelik dün sabah saatlerinde sürpriz bir operasyon gerçekleştirdi. Kurum yetkilileri, soruşturma kapsamında 5 büyük reklam ajansının merkezlerine eş zamanlı baskın düzenledi ve "yerinde inceleme" yaptı.

Bu ajansların, sektördeki en yüksek hacimli medya satın alma operasyonlarını yöneten şirketler olduğu biliniyor.

PAZAR KISITLAMA İDDİASI

Yapılan baskının temel çıkış noktasını, pazarda önemli bir paya sahip olan büyük dijital bir mecra tarafından yapılan şikayetler oluşturdu. Söz konusu mecra, uzun zamandır aynı reklamverenlerin “hep aynı platformlara, yoğun ve sürekli şekilde yönlendirilmesi” nedeniyle piyasadaki rekabetin bozulduğunu iddia ediyordu.

Patronlar Dünyası yazarı Deniz Dallı'nın edindiği bilgilere göre, dijital mecra, Rekabet Kurumu’na yaptığı başvurularda, bazı büyük ajansların kampanya dağılımında “tekrarlayan bir örüntü” oluşturduğunu öne sürdü. Bu ajansların farklı müşterileri sürekli aynı mecralara yönlendirmesinin, pazar kapatma, yönlendirme ve rekabeti kısıtlama niteliği taşıdığı iddia edildi.  Rekabet Kurumu, dijital mecranın detaylı başvurularının ardından uzun bir hazırlık sürecinin ardından konuya ilişkin kapsamlı bir inceleme kararı aldı. Bu kararla birlikte, büyük reklam ajanslarının medya satın alma süreçleri ve pazar üzerindeki etkileri mercek altına alınmış oldu.

rekabet kurumu
