Reklam Kurulu'ndan rekor ceza: 1358 aldatıcı reklama 204 milyon lira ceza

Reklam kurulu, yılın ilk 10 ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar içeren 1358 dosyaya durdurma kararı verirken, toplamda 204 milyon 322 bin 410 lira para cezasına hükmetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Reklam Kurulu'ndan rekor ceza: 1358 aldatıcı reklama 204 milyon lira ceza
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, 8 Ekim'de düzenlenen Reklam Kurulu toplantısında, dışlayıcıları yanıltan, eksik bilgi ve tecrübelerini kötüye kullanan reklamların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, bu ayki toplantıda değerlendirilen 202 dosyadan 185'inin kurallarına aykırı olduğu ve bu reklam ve ticari uygulamaların durdurulması ile birlikte 16 milyon 865 bin 937 lira idari para cezasının verildiği kaydedildi. Ayrıca internet ortamında yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 dosyada erişim engeli getirildi. Böylece yılın ilk 10 gününde Reklam Kurulu, 1542 dosya üzerinde değerlendirme yaparak, 1358'ine durma cezası ve 204 milyon 322 bin 410 lira para cezası verdi.

Ayrıca ilgili mevzuat rejiminin rejimi ve üretici reklamlarının yasak olduğu hatırlatılarak, sosyal medya platformlarında bu markalarla ilişkilenen simge, işaret ve ibarelerin reklam amaçlı olarak çoğaltıldığı tespit edildi. Bu reklamların hakkında da idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bakanlık, Reklam Kurulu'nun, tüketicilerin benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili incelemelerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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