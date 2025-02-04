Resmi Gazete'de yeni atamalar! AFAD, Göç İdaresi ve Mersin Valiliği'nde değişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı.

AFAD BAŞKANLIĞI'NDAN MGK GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

1970 yılında Giresun’un Piraziz ilçesinde doğan Okay Memiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992’de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına adım atan Memiş, kariyeri boyunca birçok önemli görev üstlendi.

Sarıyahşi (Aksaray), Genç (Bingöl) ve Orta (Çankırı) ilçelerinde kaymakamlık yapan Memiş, 2002-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan Memiş, ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda başdanışman olarak görev yaptı. Valilik kariyerinde ise 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valiliği, 2018-2023 yılları arasında Erzurum Valiliği görevlerini üstlendi.

11 Ağustos 2023 tarihinde AFAD Başkanı olarak atanan Okay Memiş, Türkiye’nin afet yönetiminde kritik süreçlere liderlik etti. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AFAD’ın koordinasyonunda önemli çalışmalar yürüttü.

AFAD'IN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı’na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

MERSİN VALİLİĞİ'NE GÖÇ İDARESİ BAŞKANI ATİLLA TOROS ATANDI

Ali Hamza Pehlivan’dan boşalan Mersin Valiliği görevine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros getirildi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA YENİ İSİM

Atama kararları çerçevesinde Göç İdaresi Başkanlığı’nda da bir değişiklik yaşandı. Başkanlığa, aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Kök getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Muhammed Gülyurt atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu’nun görevden alındığı duyuruldu.