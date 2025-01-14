Reyhanlı'daki terör saldırısının faili tutuklandı

12 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı. Korali, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Reyhanlı'daki terör saldırısının faili tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Korali'yi Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

Muhammed Dib Korali, operasyonun ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı. Korali'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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