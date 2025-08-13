Rezan Epözdemir İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi: Rüşvet ve FETÖ suçlamalarıyla gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yetkililer, Epözdemir’in emniyette ifade vermediğini belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak bilgilendirme yapılması gerektiği vurgulandı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile hakkında işlem yapılan Rezan Epözdemir, iş yeri ve ikametinde gerçekleştirilen eş zamanlı arama işlemleri sonrası bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir.”