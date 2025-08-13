Rezan Epözdemir İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi: Rüşvet ve FETÖ suçlamalarıyla gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rezan Epözdemir İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi: Rüşvet ve FETÖ suçlamalarıyla gözaltında
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yetkililer, Epözdemir’in emniyette ifade vermediğini belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak bilgilendirme yapılması gerektiği vurgulandı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile hakkında işlem yapılan Rezan Epözdemir, iş yeri ve ikametinde gerçekleştirilen eş zamanlı arama işlemleri sonrası bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir.”

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı hem görevinden hem partiden ayrıldıCHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı hem görevinden hem partiden ayrıldıYerel Yönetimler
Rezan Epözdemir adliye
Günün Manşetleri
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama
Kapsamlı dernek listesi
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?