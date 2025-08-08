Rize’de şok saldırı: Belediye başkanı yumruklandı, ısırıldı

Olay, Rize’nin Fındıklı ilçesinde meydana geldi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun fiziksel saldırısına maruz kaldı. O sırada sahilde halk plajı yapım çalışmalarıyla ilgilendiğini belirten Çervatoğlu, saldırganlardan birinin kendisine önce yumruk attığını, ardından da ısırdığını açıkladı.

“BUNLAR ESRAR ÇETESİ”

Olayın ardından açıklama yapan Çervatoğlu, saldırganların bir “esrar çetesi” olduğunu ifade etti.

“Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gidip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o esnada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullanan tipler” dedi.

Çervatoğlu, olayın ardında belediyenin uyuşturucu çetelerine karşı verdiği mücadele olduğunu öne sürdü.

“Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var” ifadelerini kullandı.

Yaşanan darp olayının ardından Başkan Çervatoğlu, saldırganlardan şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.