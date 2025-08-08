Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” vurgusu: “Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme işaret etti. TBMM'de kurulan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyonu değerlendiren Erdoğan, “Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz” dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Komisyona katılan siyasi partilerin temsilcilerinin ilk toplantıda verdikleri yapıcı mesajları takdirle karşıladık” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BARIŞ MASALARININ ARANAN AKTÖRÜ"

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası platformda oynadığı role de değinerek, “Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye kendisine güveniyor, inanıyor, özgüvenli bir şekilde hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor” dedi. Açıklamalarında iç siyasete yönelik göndermeler yapan Erdoğan, “Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik” ifadelerine yer verdi.

Dış politikada insan onurunu temel aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Bir başka hassasiyetimiz şudur değerli arkadaşlar vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden Türkiye’yi çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmak” dedi.

Gazze’deki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, “Gazze'deki soykırımla başlayan ardından İsrail'in Lübnan'a, Yemen'e, İran ve Suriye'ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz” ifadeleriyle bölgede yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.

"REKOR İHRACAT RAKAMI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelere de dikkat çekti. “2025 temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatımızı gerçekleştirdik” diyen Erdoğan, savunma sanayi ihracatında da önemli başarılar elde edildiğini belirtti. “Savunma sanayimiz, 7,15 milyar dolarlık ihracatı ve 180 ülkeye erişimiyle gurur kaynağımız oldu” dedi.

Erdoğan, konuşmasında DEİK’in kurucularından Turgut Özal’ı da unutmadı. “DEİK’in kuruluşuna öncülük eden Turgut Özal’ı özellikle rahmetle yâd ediyorum. Merhum Özal, karşılaştığı onca zorluk ve engele rağmen Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin çok ötesinde hizmetlere imza atmıştır” diyerek geçmiş liderlere vefa gösterdi.

Türkiye'nin bölgesel konumuna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Etrafımızı saran bu ateş çemberinden özellikle mevzi kazanımlarla değil, stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek, inanarak çıkabiliriz. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazrufumuz kardeşliktir.”