Aydın’da şok ölüm! Tarlasını domuzlardan korumaya giden çiftçi ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde gece saatlerinde bahçesini yaban domuzlarından korumak için evden çıkan 61 yaşındaki çiftçi Ali Yıldız, sabah tarlasında ölü bulundu. Yüzünde hayvan ısırıklarına benzer izler bulunan Yıldız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçlı Mahallesi Kahvaltıcılar Altı Mevkii’nde yaşanan olayda, çiftçi Ali Yıldız gece saatlerinde domuz saldırılarının arttığı tarlasını korumak için evinden ayrıldı. Sabah saatlerinde hala dönmeyen Yıldız için endişelenen eşi ve komşuları tarlaya gittiklerinde, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız’ın yüzünde hayvan ısırıklarına ait izler tespit edilmesi üzerine, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAHALLENİN MUHTARINDAN DOMUZ İSYANI

Olayla ilgili konuşan Ağaçlı Mahalle Muhtarı Serkan Tarakçı, bölgedeki yaban domuzu tehdidinin her geçen gün daha da arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemiz adeta yaban domuzlarının istilası altında. Üreticiler ürünlerini koruyabilmek için gece saatlerinde arazilerine gitmek zorunda kalıyor. Ali Yıldız da o gece tarlasını korumak için çıkmış. Sabah dönmeyince yakınları aramaya çıkmış ve ne yazık ki acı tabloyla karşılaşmış.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

