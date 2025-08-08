Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sırasında bir dalgıç hayatını kaybetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında görev alan özel bir firmaya bağlı dalgıç Melikcan Yenişen, temizlik için Sapanca Gölü’ne daldıktan sonra bir süre ortadan kayboldu. Arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine göle dalan ekipler, Yenişen’i hareketsiz halde buldu.

Yenişen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç dalgıcın ani ölümü, hem çalışma arkadaşlarını hem de kentteki yetkilileri yasa boğdu.

BAŞKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.”