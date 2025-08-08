Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sırasında bir dalgıç hayatını kaybetti

Sakarya’da Sapanca Gölü’nde yürütülen temizlik çalışmaları sırasında göle dalan dalgıç Melikcan Yenişen hayatını kaybetti. Genç dalgıcın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sırasında bir dalgıç hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında görev alan özel bir firmaya bağlı dalgıç Melikcan Yenişen, temizlik için Sapanca Gölü’ne daldıktan sonra bir süre ortadan kayboldu. Arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine göle dalan ekipler, Yenişen’i hareketsiz halde buldu.

Yenişen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç dalgıcın ani ölümü, hem çalışma arkadaşlarını hem de kentteki yetkilileri yasa boğdu.

BAŞKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

En çok kazandıran 10 meslek belli oldu!En çok kazandıran 10 meslek belli oldu!Ekonomi
Darp edildiği haberle gündeme gelmişti... Hilalnur trafik kazasında yaşamını yitirdiDarp edildiği haberle gündeme gelmişti... Hilalnur trafik kazasında yaşamını yitirdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

sakarya sapanca gölü dalgıç
Günün Manşetleri
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
“Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın! Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın!
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
500 bin TL’si olanlar dikkat! 500 bin TL’si olanlar dikkat!
Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları