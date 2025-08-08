Darp edildiği haberle gündeme gelmişti... Hilalnur trafik kazasında yaşamını yitirdi

6 Ağustos’ta Ankara’nın Polatlı ilçesi Elçibey Caddesi’nde meydana gelen kazada, lise öğrencisi Hilalnur Tüzün’ün kullandığı motosiklet, kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı. Motosikletin arkasında bulunan kız arkadaşı da kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Hilalnur, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Hilalnur’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak Polatlı Menteşe Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız, Polatlı İlçe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Hilalnur’un ardından geriye sevenlerinin gözyaşı ve derin bir hüzün kaldı.

DAHA ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Hilalnur Tüzün, Şubat ayında erkek arkadaşı A.A. tarafından köpeğiyle birlikte vahşice darp edilmişti. Genç kız, verdiği röportajda, saldırgan tavırları nedeniyle A.A.’dan ayrılmak istediğini ve bu sebeple darp edildiğini anlatmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ve hakkında dört farklı suç kaydı bulunan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.