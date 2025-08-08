Darp edildiği haberle gündeme gelmişti... Hilalnur trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ankara’da geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı tarafından köpeğiyle birlikte darp edilen 17 yaşındaki Hilalnur Tüzün, Polatlı’da motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralanan genç kız, 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Darp edildiği haberle gündeme gelmişti... Hilalnur trafik kazasında yaşamını yitirdi
Yayınlanma: Güncellenme:

6 Ağustos’ta Ankara’nın Polatlı ilçesi Elçibey Caddesi’nde meydana gelen kazada, lise öğrencisi Hilalnur Tüzün’ün kullandığı motosiklet, kavşakta hafif ticari bir araçla çarpıştı. Motosikletin arkasında bulunan kız arkadaşı da kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Hilalnur, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Hilalnur’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak Polatlı Menteşe Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kız, Polatlı İlçe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Hilalnur’un ardından geriye sevenlerinin gözyaşı ve derin bir hüzün kaldı.

DAHA ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Hilalnur Tüzün, Şubat ayında erkek arkadaşı A.A. tarafından köpeğiyle birlikte vahşice darp edilmişti. Genç kız, verdiği röportajda, saldırgan tavırları nedeniyle A.A.’dan ayrılmak istediğini ve bu sebeple darp edildiğini anlatmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ve hakkında dört farklı suç kaydı bulunan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda konuştu: "Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda konuştu: "Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"Gündem
EYT’yi kaçıranlar dikkat! TBMM’ye flaş yasa teklifi sunulduEYT’yi kaçıranlar dikkat! TBMM’ye flaş yasa teklifi sunulduEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara
Günün Manşetleri
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
“Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın! Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın!
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
500 bin TL’si olanlar dikkat! 500 bin TL’si olanlar dikkat!
Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları