Rojin Kabaiş bulundu mu? Kaybolan Rojin hakkında son bilgiler...

Rojin Kabaiş 27 Eylül tarihinden bu yana kayıp. Üniversite öğrencisi olan 21 Yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 17 gündür haber alınamıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Rojin, çakıl taşı toplamaya gittiği Van Gölü civarından geri dönmedi. Herkes Rojin Kabaiş bulundu mu diye merak ediyor. İşte kaybolan Rojin hakkında son bilgiler...

KAYBOLAN ROJİN HAKKINDA SON BİLGİLER

Yapılan aramalarda Rojin'e ait olan cep telefonu ile kulaklığı bulunmuştu. Ayrıca yine Rojin Kabaiş'e ait eşarp, Van Gölü sahilinde yapılan arama çalışmalarında bulunan eşyalardan biri olmuştu.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini taramaya devam ediyor.