1 haftada 2.9 milyon araç denetlendi: Trafikte büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim tarihleri ​​arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri kapsamında toplamda 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini, bu denetimlerin toplamda 549 bin 57 araç ve sürüş hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, bu denetimlerin trafik miktarını artırmak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 549 bin 57 araca ve sürücüye işlem yapıldı."