Rojin'in telefonundaki Google geçmişi ortaya çıktı! İntihar mı? Cinayet mi? İşte Rojin'in ölümünün perde arkası

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim tarihinde Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuştu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Rojin'in cenazesi, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilmişti. Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirilmişti.

Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenilmişti.

TELEFONUNDAKİ GOOGLE GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ!

Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin’in trajik ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Rojin'in telefonunda Google'da yaptığı son aramalar belli oldu. Ayrıca Rojin'in kütüphaneden son aldığı kitap da dikkati çekti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Rojin'in "Öldükten sonra cennete nasıl girileceği", "Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı", "Otopsi nasıl yapılır" gibi başlıkları internette arattığı belirlendi. Rojin'in aldığı son kitabın ise Sait Faik Abasıyanık'ın "Kayıp Aranıyor" kitabı olduğu öğrenildi.

Rojin'in ayrıca son olarak Google Haritalar'da, cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım Mevkii'ni aradığı tespit edildi.