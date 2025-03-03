Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede, kanında yüksek oranda sodyum nitrat tespit edildi. Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Isparta’da defnedildi. Babası Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Yusuf Serdar Yücel’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu’nun raporu tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren raporda, Yücel’in sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yücel’in cep telefonunda yapılan incelemelerde, ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ve hızlı ölüme neden olabilecek maddeler" üzerine araştırmalar yaptığı belirlendi. Ayrıca, cansız bedeninde darp izi bulunmadığı ve eve zorla giriş tespit edilmediği bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı.