Edip Akbayram son yolculuğuna böyle uğurlanmak istemiş

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda olan sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart saat 19.30’da yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Edip Akbayram son yolculuğuna böyle uğurlanmak istemiş
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Zatürre teşhisiyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç kanama geçiren ve 4 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Akbayram, 75 yaşında hayata veda etti.

Yıllar önce verdiği bir röportajda, son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair sözleri yeniden gündeme geldi.

Usta sanatçı, yıllar önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni seven dostlarım ve yol arkadaşlarım, içlerinden nasıl geliyorsa öyle uğurlayabilirler. Alkışlarla, çiçeklerle ya da sessizce... Bu tamamen o anın doğallığına bağlı bir durum."

Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00’de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir veda töreni düzenlenecek. Törenin ardından Akbayram’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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