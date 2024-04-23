Rus Büyükelçi Erkhov Perinçek'i ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Erkhov’a, Müsteşar Andrey Molochkov eşlik ederken Vatan Partisi heyetinde Genel Sekreter Özgür Bursalı, Genel Sayman Şehmus Yıldırım Gençer, Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Uğur hazır bulundu.

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Büyükelçi Erkhov, “Bayramınızı kutluyorum. Dün de bizim için özel bir gün ve bayramdı. Lenin’in doğum günüydü.” dedi.

Genel Başkan Perinçek ise, "23 Nisan aslında Türk Devrimi Bayramıdır. 23 Nisan Cumhuriyetin fiilen kurulduğu gündür. Bu özel günün Lenin’in doğum gününe denk düşmesi çok anlamlıdır. Lenin’in Türk Devrimi’nin başarısında çok katkısı var, bunu unutmuyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk de bu gerçeği ve Türk-Rus dostluğunun önemini çok iyi bildiği için ölmeden önce son vasiyet olarak ‘Size tek bir vasiyetim var. Rus dostluğundan ayrılmayacaksınız.’ dedi. Siz de, biz de bu stratejik vasiyetin uygulanması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna Özel Askeri Operasyonu, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör örgütleriyle mücadele, Türkiye-Rusya işbirliği ve fırsatlar başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.