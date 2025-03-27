Rusya’dan dikkat çeken ifşa: Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış

Rusya, Kiev’in CIA bağlantılı Amerikan düşünce kuruluşu RAND Corporation ile iş birliğini ifşa etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Rusya’dan dikkat çeken ifşa: Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış
Yayınlanma:

FSB, Ukrayna’nın ABD derin devletinin önemli kurumu olan RAND Corporation ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı.

FSB'nin açıklamasına göre, Ukraynalı gizli servisler, CIA bağlantılı RAND Corporation aracılığıyla, Rusya’da asker ya da askeri bağlantıları olan kişilerle iletişime geçerek, onlara işbirliği teklifinde bulundu. Bu kişilerden, Rusya'nın askeri sistemleri ve cephedeki durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştılar.

Temasa geçilen Rus vatandaşlarına, askeri bilgileri sağlamaları karşılığında 1000 dolar ödül teklif edildiği bildirildi.

Rus istihbaratına göre, bu casusluk faaliyetlerinin hedefinde özellikle Rus ordusunun stratejik hava araçları hakkında bilgi sızdırmak vardı. Ayrıca, cephedeki askerlerin sayısı ve konumlarıyla ilgili de bilgi edinilmek istendi.

RAND Corporation, yayımladığı raporlarla ABD dış politikasına önemli ölçüde etki eden bir kuruluş olarak biliniyor ve geçmişte ABD’nin çeşitli ülkelerdeki darbe girişimlerinde de etkili bir araç olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Rusya, 2023 yılında RAND Corporation’ın faaliyetlerini yasaklayarak, bu kuruluşu 'istenmeyen kuruluşlar' listesine almıştı.

F-35 süreci ve CAATSA yaptırımları: Türkiye'nin ABD ile yeni değerlendirmeleriF-35 süreci ve CAATSA yaptırımları: Türkiye'nin ABD ile yeni değerlendirmeleriDış Politika
Elektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileriElektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileriYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Ukrayna rusya
Günün Manşetleri
Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış
Elektrikten sonra doğalgaza da zam!
Vatan Partisi’nden TKP’ye çağrı
250 bin TL’ye kadar ceza yazılacak!
CHP’li iki milletvekili hakkında "yolsuzluk" soruşturması!
18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Apple’a rekabet soruşturması!
TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak
Uludağ'da korkutan yangın!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geldi Akaryakıta bir zam daha geldi
100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu!
Elektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileri Elektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileri
Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı!