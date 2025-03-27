Rusya’dan dikkat çeken ifşa: Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış

FSB, Ukrayna’nın ABD derin devletinin önemli kurumu olan RAND Corporation ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı.

FSB'nin açıklamasına göre, Ukraynalı gizli servisler, CIA bağlantılı RAND Corporation aracılığıyla, Rusya’da asker ya da askeri bağlantıları olan kişilerle iletişime geçerek, onlara işbirliği teklifinde bulundu. Bu kişilerden, Rusya'nın askeri sistemleri ve cephedeki durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştılar.

Temasa geçilen Rus vatandaşlarına, askeri bilgileri sağlamaları karşılığında 1000 dolar ödül teklif edildiği bildirildi.

Rus istihbaratına göre, bu casusluk faaliyetlerinin hedefinde özellikle Rus ordusunun stratejik hava araçları hakkında bilgi sızdırmak vardı. Ayrıca, cephedeki askerlerin sayısı ve konumlarıyla ilgili de bilgi edinilmek istendi.

RAND Corporation, yayımladığı raporlarla ABD dış politikasına önemli ölçüde etki eden bir kuruluş olarak biliniyor ve geçmişte ABD’nin çeşitli ülkelerdeki darbe girişimlerinde de etkili bir araç olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Rusya, 2023 yılında RAND Corporation’ın faaliyetlerini yasaklayarak, bu kuruluşu 'istenmeyen kuruluşlar' listesine almıştı.