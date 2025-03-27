F-35 süreci ve CAATSA yaptırımları: Türkiye'nin ABD ile yeni değerlendirmeleri

ABD ile teknik görüşmelerin devam edeceğini belirten kaynaklar, yaptırımların kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin değerlendirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Suriye’de üs kurma konusundaki gelişmelere de değinildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ankara ile Washington arasındaki CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 sürecine dair teknik görüşmelerin süreceğini bildirdi.

"Başından itibaren CAATSA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu dile getiriyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin değerlendirilebileceğini söyledik, söylüyoruz. CAATSA yaptırımları kaldırılırsa, ABD ile savunma sanayii ve güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Buna ek olarak, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Suriye'deki üs kurma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Suriye ordusunun kapasitesini artırma amacıyla eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları:

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlığın Avrupa'daki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

"Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında; 26-27 Mart tarihlerinde İngiltere’nin Northwood bölgesinde, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekât Planlama Grubu çalışmalarına katıldık. Ayrıca, İngiltere'deki Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na (İngiltere Başbakanı’nın Güvenlik Şefleri Toplantısı) Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyetle katıldık."

Aktürk, terörle mücadeledeki son gelişmelere de değindi:

"Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 1 Ocak’tan itibaren Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537’ye ulaştı. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda teslim olmaya başlamış, geçtiğimiz hafta 3 PKK'lı terörist de teslim olmuştur."