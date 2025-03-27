İmamoğlu adaylık kararını sosyal medyada duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, bugünkü CHP Parti Meclisi ve kapalı grup toplantısında alınan kararla partinin bir sonraki seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak resmen belirlendi.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından adaylık mesajını şu şekilde paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu süreçte büyük bir özveriyle desteğini esirgemeyen Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bundan sonra uzun, zorlu ve engellerle dolu bir yolculuk bizi bekliyor. Ancak bu yolculuğun sonunda demokrasiyi, hukuku, adaleti, refahı ve en önemlisi aydınlık bir Türkiye’yi göreceğiz."