Saadet Partisi İsveç'in NATO Üyeliğine "Hayır" Diyecek! Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran'dan Ulusal Kanal'a Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanması için Meclis’e gönderdiği teklife Saadet Partisi karşı çıktı. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İsveç’in NATO’ya üye olması için yapılacak oylamada hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.

Ulusal Kanal’a konuşan Erduran, "Bizim değerlerimizi yok sayan değerlerimizle alay eden bir ülkenin NATO’ya üye olmasını kabul edecek değiliz. Elbette hayır oyu kullanacağız." dedi.

Türkiye’den İsrail’e barut ve demir çelik ticareti yapılmasına tepki gösteren Erduran, Kürecik ve İncirlik Üssü’nün kapatılmasını talep etti.

- Bugün Kürecik Radar üssü İsrail o demir kubbeye sinyal gönderen ve Filistinli mücahitlerin İsrail’e karşılık vermiş olduğu roketlerin havada ima edilmesini sağlayan birt Kürecik Radar Üssümüz var. Bunun kapatılması lazım. Aynı şekilde İncirlik Hava Üssümüz var bunların kapatılması lazım.

AK Parti’yi eleştiren Erduran, hükümetin Filistin’e sahip çıkmasının bir hayal olduğunu söyledi.