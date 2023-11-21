Saadet Partisi İsveç'in NATO Üyeliğine "Hayır" Diyecek! Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran'dan Ulusal Kanal'a Açıklamalar
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki İsviçre’nin NATO üyeliği oylamasında hayır oyu kullanacaklarını açıkladı. Ulusal Kanal’a konuşan Erduran, “Değerlerimizi yok sayan İsveç’in NATO’ya üye olmasını kabul edecek değiliz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanması için Meclis’e gönderdiği teklife Saadet Partisi karşı çıktı. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İsveç’in NATO’ya üye olması için yapılacak oylamada hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.
Ulusal Kanal’a konuşan Erduran, "Bizim değerlerimizi yok sayan değerlerimizle alay eden bir ülkenin NATO’ya üye olmasını kabul edecek değiliz. Elbette hayır oyu kullanacağız." dedi.
Türkiye’den İsrail’e barut ve demir çelik ticareti yapılmasına tepki gösteren Erduran, Kürecik ve İncirlik Üssü’nün kapatılmasını talep etti.
- Bugün Kürecik Radar üssü İsrail o demir kubbeye sinyal gönderen ve Filistinli mücahitlerin İsrail’e karşılık vermiş olduğu roketlerin havada ima edilmesini sağlayan birt Kürecik Radar Üssümüz var. Bunun kapatılması lazım. Aynı şekilde İncirlik Hava Üssümüz var bunların kapatılması lazım.
AK Parti’yi eleştiren Erduran, hükümetin Filistin’e sahip çıkmasının bir hayal olduğunu söyledi.
- İşin en acı tarafı nendir biliyor musunuz? İncirlik’ten kalkan bir Amerikan savaş uçağının bizim İHA’mızı vurup sonra pardon demesi ve Türkiye’nin bunun karşılığında sessiz kalmasıdır. Yani kendi İHAsına sahip çıkamayan bir T.C. Hükümeti’nin biz Filistin’e sahip çıkmasını bekliyoruz ama bu bence bir hayal.
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