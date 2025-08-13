Sağlık Bakanı açıkladı: Okul kantinlerinden hastane güvenliğine kadar yeni düzenlemeler geliyor

Bakan Kemal Memişoğlu, şekerli tüm gıdalarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Tüm şekerli gıdalarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile çalışacağız” dedi. Okul kantinlerinde kalite ve uygunluğu artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, “Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber, çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLAR ARASI ORTAK PROJELER VE SPOR FAALİYETLERİ

Hareketli yaşamı desteklemek amacıyla farklı bakanlıklarla ortak projeler yürütüleceğini açıklayan Memişoğlu, sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıklarının koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. “Dört bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı, biz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon yapıyoruz. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım’ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak” dedi.

Depreme hazırlık konusunda da bilgi veren Memişoğlu, hastane binalarının yüzde 95’in üzerinde depreme dayanıklı hale geldiğini, dayanıklı olmayanların ise yıkıldığını belirtti. “Sındırgı’da da mesela yeni hastane yapıyoruz, biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95’in üzerinde getirdik” dedi. Afet planlarının 2019’daki 5,8 büyüklüğündeki deprem ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden sonra revize edildiğini söyledi.

HASTANE RANDEVULARI VE BRANŞLARDAKİ DURUM

Hastane randevu sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir” açıklamasında bulundu.

TÜTÜNLE MÜCADELE VE SİGARA YASAĞI

Tütün ürünleriyle mücadeleye değinen Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye’de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin’de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ VE ERKEN TANI ÇALIŞMALARI

Aile hekimliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Memişoğlu, “Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini” dedi. Kanser taramaları, sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM üzerinden yapılan görüntüleme hizmetleriyle erken teşhis çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kas hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin bilimsel çalışma yürüttüklerini belirten Memişoğlu, kanser ilaçlarında 5 yeni ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Organ bağışına ilişkin yeni mevzuatın kısa süre içinde hayata geçeceğini belirterek, Türkiye’nin canlıdan organ bağışında dünyada en yüksek oranlardan birine sahip olduğunu söyledi.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇ SUİSTİMALİ SORUŞTURMASI

Doktorların e-imzası kopyalanarak Kırıkkale’de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı iddialarına da değinen Memişoğlu, “İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz” dedi.

SMA ilaçlarının yerli üretimi konusunda da bilgi veren Bakan Memişoğlu, klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını bildirdi.