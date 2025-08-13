Alanya’da kan donduran cinayet: Arkadaşını öldürüp emlakçıya kendini ihbar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 21 yaşındaki M.U., tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak cinayeti itiraf etti.

Olay, Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre M.U. (21), henüz kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., arkadaşını silahla vurdu.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.U., iki ay önce evi kiraladığı emlakçıya mesaj göndererek kendisini ihbar etti.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, M.U.’nun arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.U.’yu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

alanya cinayet
