Sağlık çalışanlarına taban ödemeler teşvik havuzundan mı yapılacak? Fahrettin Koca o iddialarla ilgili konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemedeki iyileştirmenin hak kaybına yol açacağı iddialarını yalanladı. Bakan Koca taban ödemenin teşvik ödemesini etkilemediğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına taban ödemeler teşvik havuzundan mı yapılacak? Fahrettin Koca o iddialarla ilgili konuştu
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Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yönelik taban ödemedeki iyileştirmenin hak kaybına yol açacağı iddialarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, iddiaların doğru olmadığını, taban ödemenin teşvik ödemesini etkilemediğini belirtti.

- Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin "teşvik havuzundan" yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü. Ve şaşırtıcı. Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır.

Koca, " Önümüzde, Beyaz Reform'un beklenen yeni dönemi var" sözlerini de ekledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fahrettin koca # Sağlık Çalışanları # beyaz reform
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