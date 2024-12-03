Sağlık emekçileri ayakta: "Eziyet yönetmeliğine hayır!"

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, iş bırakma eyleminin ikinci gününde yine meydanlardaydı. Bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, yeni düzenlemenin geri çekilmesi talebini büyüttü.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Sağlık emekçileri ayakta: "Eziyet yönetmeliğine hayır!"
Yayınlanma:

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının iş bırakma eyleminde ikinci gün geride kaldı. İstanbul'da bulunan Ümraniye ilçe sağlık müdürlüğü önündeki eylemde konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk, "Eziyet Yönetmeliğini kabul etmiyoruz" dedi:

"Bugün eylemin ikinci günü ASM'lerimiz kapalı. Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğüne sözleşmelerimizi imzalamaya geldik. İşimize sahip çıkıyoruz. Halkın sağlığını ve kendi haklarımızı korumak için mücadeleye devam edeceğiz."

Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara inen sağlık emekçileri, hekimlik onuru ve halkın sağlığı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

"TBMM'ye sunulan yasa teklifinde bilimsel veriler bulunmayan sülük hacamat ve geleneksel tamamlayıcı tıp yani GETAT uygulamaları Aile Hekimlikleri biriminde mesai dışında ücretili olarak verilecek. Asli görevi koruyucu sağlık hizmetleri olan aile sağlık merkezlerimizin etkililiği belirsiz bu yöntemlerle kamu eliyle buluşması yanlıştır."

 İş bırakma eyleminin, sadece sağlık çalışanlarını ilgilendirmediğini belirten hekimler, tüm toplumun sağlığını savunmak adına önemli bir attıklarını belirtti.

İş bırakma eylemi yaptıkları gün boyunca meydanlarda olmaya devam edeceklerini vurgulayan sağlık çalışanlarına vatandaşlar da destek verdi.

Metal işçileri greve gidiyor: "Tarih yazacağız!"Metal işçileri greve gidiyor: "Tarih yazacağız!"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

aile hekimleri iş bırakma
Günün Manşetleri
Metal işçileri greve gidiyor
Suriye ve Rusya, HTŞ'yi havadan vurdu
Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i hedef aldı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Çok Okunanlar
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu! Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Bir asker şehit oldu Bir asker şehit oldu