Sağlık emekçileri ayakta: "Eziyet yönetmeliğine hayır!"

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının iş bırakma eyleminde ikinci gün geride kaldı. İstanbul'da bulunan Ümraniye ilçe sağlık müdürlüğü önündeki eylemde konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk, "Eziyet Yönetmeliğini kabul etmiyoruz" dedi:

"Bugün eylemin ikinci günü ASM'lerimiz kapalı. Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğüne sözleşmelerimizi imzalamaya geldik. İşimize sahip çıkıyoruz. Halkın sağlığını ve kendi haklarımızı korumak için mücadeleye devam edeceğiz."

Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara inen sağlık emekçileri, hekimlik onuru ve halkın sağlığı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

"TBMM'ye sunulan yasa teklifinde bilimsel veriler bulunmayan sülük hacamat ve geleneksel tamamlayıcı tıp yani GETAT uygulamaları Aile Hekimlikleri biriminde mesai dışında ücretili olarak verilecek. Asli görevi koruyucu sağlık hizmetleri olan aile sağlık merkezlerimizin etkililiği belirsiz bu yöntemlerle kamu eliyle buluşması yanlıştır."

İş bırakma eyleminin, sadece sağlık çalışanlarını ilgilendirmediğini belirten hekimler, tüm toplumun sağlığını savunmak adına önemli bir attıklarını belirtti.



İş bırakma eylemi yaptıkları gün boyunca meydanlarda olmaya devam edeceklerini vurgulayan sağlık çalışanlarına vatandaşlar da destek verdi.

