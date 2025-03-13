Sahipsiz köpek sorunu büyüyor: Bakanlık harekete geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Denetimlerin sıkılaştırılacağını belirten Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir inceleneceğini ve ihmal tespit edilmesi durumunda soruşturma açılacağını duyurdu.

Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili sürecin yakından takip edileceğini vurguladı. Bakanlık, belediyelerin hayvan bakımı ve barınak hizmetlerini incelemek için 39 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Müfettişler, incelemelerini 14 gün içinde tamamlayacak.

Yerlikaya, "Denetimler artık iki ayda bir düzenli olarak yapılacak, aksaklıklara göz yumulmayacak." diyerek sürecin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Hakkari’de 12 yaşındaki Eslem Teker, üç ay önce sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili "konu yargıda" ifadesini kullanarak, idari tahkikatın tamamlandığını ve adli sürecin devam ettiğini belirtti.

"Baktım ki kusur var. Kim kusurluysa hepsiyle ilgili soruşturma izni verdim." diyen Bakan, benzer olayların önüne geçmek için yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

bazı belediyeler hayvanları sınır dışına bırakıyor

Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirmek yerine farklı belediyelerin sınırlarına bıraktığı yönünde şikayetler aldıklarını belirtti.

"Eğer bu durum tespit edilirse gerekli soruşturma açılacak." diyerek bu tür uygulamalara göz yumulmayacağını vurguladı.

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Proje kapsamında köpekler aşılanıp kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar barınaklara götürülerek kontrol altında tutuluyor.

Kentte besicilik yapan Osman Yaşar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uygulamayla hem hayvanlar korunuyor hem de insanlar daha güvende hissediyor." dedi.