TGB, 15 Mart’ta Çanakkale’de büyük miting yapacak: ‘Türkiye’yi böldürtmeyiz!’

Türkiye Gençlik Birliği, 15 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında büyük bir miting düzenleyecek. Gençler, “Çanakkale ruhuyla Türkiye'yi böldürtmeyiz” diyerek bir araya gelecekler.

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TGB, 15 Mart’ta Çanakkale’de büyük miting yapacak: ‘Türkiye’yi böldürtmeyiz!’
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TGB, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında gerçekleştireceği mitinge sadece iki gün kaldığını duyurdu. Türkiye Gençlik Birliği, gençliği bir araya getirerek, Çanakkale ruhunun bıraktığı mirasa sahip çıkmak amacıyla bu mitingi yapacaklarını belirtti.

TGB, 15 Mart’ta Çanakkale’de büyük miting yapacak: ‘Türkiye’yi böldürtmeyiz!’ - Resim : 1

TGB’li gençler, 15 Mart'ta Çanakkale Şehitler Parkı'nda yapacakları mitingde, "Zaferin 110. yılında, Çanakkale Ruhuyla Türkiye'yi Böldürtmeyiz" mesajını verecek.

TGB üyeleri, “Çanakkale ruhunun bize bıraktığı mirası, tüm Türk gençliği olarak sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD ve İsrail'in Türkiye'yi iç ve dış cephede bölmeye yönelik artan planlarına karşı bu mitingin önemli bir duruş olduğunu belirttiler.

TGB’li gençler, mitingde “Türk milleti, Türküyle, Kürdüyle birlik içerisinde hareket ettikçe, ABD ve İsrail gibi düşman kuvvetleri bu birlikteliği bozamaz ve Türkiye’yi bölemez” mesajı vereceklerini söylediler.

Gençler, Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle mitinge katılacaklarını duyurdu. "Liselisinden üniversitelisine, gencinden yaşlısına kadar tüm Türk milletiyle 15 Mart'ta Çanakkale'de olacağız" diyen gençler, Türkiye’nin her köşesinden katılım sağlayacaklarını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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