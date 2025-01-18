Sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem toprağa verildi

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eslem Teker'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük kızın cenazesi, gözyaşları arasında Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker, İpek Yolu üzerinde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kızın çığlıklarını duyan çevredekiler, hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesiyle ambulansa alınan Eslem Teker, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen, doktorlar küçük çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hakkari Valiliğinin olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada; "İpek Yolu üzerindeki boş arazide 12 yaşındaki evladımız Eslem Teker sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.