Sahte diploma çetesinde şok ayrıntı: 44 suç kaydı çıktı!

Ocak ve Mayıs aylarında düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İsa Can E.'nin, bazı üniversitelerin öğrenci işleri sistemine yasa dışı yollarla sızdığı belirlendi. Zanlının, sistemde görevli üst düzey personelin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imzalar (e-imza) ürettiği ve bu yöntemle sahte diplomalar hazırladığı ileri sürüldü.

İddialara göre İsa Can E., Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte e-imza oluşturarak önce işletme diploması, ardından aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi öğretmenliği diplomaları düzenledi.

Zanlının, ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan üst düzey bir personelin fotoğrafını kullanarak İstanbul İl Göç Uzmanı kimliğine büründüğü ve bu şekilde de sahte belgeler hazırladığı belirtildi. Bu yöntemle hazırlanan sahte hukuk diplomasının, operasyonda tutuklanan diğer bir isim olan Gökay Celal G.’ye ait olduğu tespit edildi.

Dahası, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görevli bir başkomiserin kimlik bilgileri kullanılarak sahte e-imza üretildiği ve bu sayede sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı da dosyada yer aldı.

Soruşturma derinleşirken, İsa Can E.'nin geçmişte işlediği suçların büyük çoğunluğunun nitelikli dolandırıcılık olduğu öğrenildi.