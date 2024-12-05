Sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi

Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi.

Sude İnak Sude İnak
Sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi
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Diyarbakır’da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, son bir hafta içinde 1300 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışını engellemek için kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Son bir hafta içinde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aramalarda toplam 1300 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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