Sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi

Diyarbakır’da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, son bir hafta içinde 1300 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışını engellemek için kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Son bir hafta içinde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aramalarda toplam 1300 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.