Sakarya’da suç örgütlerine darbe: 11 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütlerinin liderleri S.D. ve İ.A. dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 mermi ve yağma suçuna ait malzemeler ele geçirildi.