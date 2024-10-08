"DEM Parti'nin elini sıkmak bu partiyi 'Kapatma' demektir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin DEM Parti lideriyle el sıkışmasını değerlendiren Perinçek, "DEM Parti'nin elini sıkmak 'Kapatma' demektir" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

"El sıkışmanın yeri ve zamanı vardır. Ama bir Meclis sırasında yerinden kalkıp, yanına da liderleri alarak el sıkışmak, bir projenin parçasıdır. Kendisi de zaten Cumhurbaşkanı'yla görüşerek bu eli sıktığını söyledi.

Bu, insani bir el sıkışma değil. Burada bir plan, proje gereğinde kararlaştırılmış el sıkışma olduğu görülüyor. Bu tavır, Türkiye himayesinde kürdistan planının tekrardan ısıtılıp getirilmesinin sonucudur.

Yıllar evvelden beri kurulmaya çalışılan Türkiye himayesindeki kürdistan planına Bahçeli'nin de ikna edildiğini görüyoruz. Çünkü, sonuç olarak gündemde Türkiye ve Suriye'nin işbirliği yaparak Suriye'nin kuzeyinde hem PKK'yı hem de İslam bayrağı açıp İslam'a ve Türkiye'ye düşman olan, Amerika'nın tamamen güdümünde olan DEAŞ'ı temizlemek var.

'İKİ PLAN KARŞI KARŞIYA'

Burada iki plan çarpışıyor. Biri Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin milli planı. Bölge ülkelerindeki ayrılıkçı kuvvetleri ve ABD güdümündeki, İslam bayrağı altında İslam düşmanlığı yapan örgütleri temizlemek.

Bunun karşısındaki plan ise, ABD ve İsrail'in planı. O plan da PKK'yı, Barzanistan'ı ve Kürt örgütlerini meşrulaştırarak bunları bir devletçiğe dönüştürmek."

Perinçek bugün geldiğimiz noktayı da şöyle aktardı: "Türkiye'yi silahla bölmek istediler, TSK'nın kararlı mücadelesiyle PKK büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Erdoğan'ı devirerek bu planı uygulamak istediler, o da olmadı. Şimdi geldiğimiz noktada oyları yüzde 20'ye düşen AK Parti'ye mağlubieti göstererek hizaya getirmeye çalışıyorlar."