Saldıray Berk'in Vatan Partisi yetkilileriyle son görüşmesinden: "Vatan Partisi kırmızı çizgim"

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti. 8 Mayıs 2015 tarihinde Vatan Partisi'ne katılan ve o tarihten bu yana Vatan Partisi üyesi olan Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

"VATAN PARTİSİ KIRMIZI ÇİZGİM"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, hayatını kaybeden emekli Orgeneral Saldıray Berk ile yaptıkları son görüşmeden notları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ile birlikte Saldıray Berk ile evinde görüştüklerini ifade eden Özgür Bursalı, "Her zamanki tevazusu, sadeliği ve sıcaklığıyla bizleri bahçesinde ağırladı. Komutanımızla arkadaş gibi olmuştuk. Her konuda gönül rahatlığıyla konuşabiliyorduk." dedi.

Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir görüşemediklerini ifade eden ve uzun uzun hasret giderip Türkiye üzerine konuştuklarını belirten Özgür Bursalı, son görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Komutanımız, daha biz konuya girmeden, Partimizin Vatan Savaşı siyasetinin doğruluğu ve haklılığını, Türkiye’nin ihtiyacı olan çözümün bu program olduğunu ve cesaretle mevcut çizgiyi savunmak gerektiğini anlattı. Her zamanki gibi tereddütsüzdü. Cephedeydi. Mehmetçik yürekli Komutanlarımızın en seçkinlerindendi.

Türkiyemizin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda Komutanımız büyük bilinci, cesareti ve vicdanıyla önümüzdeki tehditleri saptıyordu. Özellikle NATO’nun Türk Ordusu ve ülkemiz için nasıl büyük bir tehdit olduğunu, askerlik hayatı boyunca yaşadığı tecrübelerden örnekler vererek uzunca anlattı. Taviz verilemeyecek en önemli konunun ABD ve NATO tehditlerine karşı dik durmak olduğunu belirtirken, bazı silah arkadaşlarına bu konuda dik durmadıkları için sessizce sitemde bulunuyordu. Bozgunculuğa sonuna kadar karşıydı ve Ordumuzu yıpratmamak adına eleştirilerini kamuoyu önünde yapmayacağını söyledi.

Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığını sık sık vurguladı. Milli Devlete karşı sorumluluğunu, kendi hayatıyla özetliyordu. Cumhuriyetin kendisinin elinden tuttuğunu, yetiştirdiğini, bu halkın imkanlarıyla Orgeneralliğe kadar geldiğini ve milletimize hiçbir zaman ödenmeyecek bir borcumuzun olduğunu anlattı.

Sohbet biterken umut doluydu. Vatan Partisi kırmızı çizgim diyordu. “Bütün dünya nerede durduğumu bilsin diye Partimize kaydoldum” dedi. Partimizin gençliğini büyük bir gurur ve mutlulukla izlediğini, isim isim hepimizi yakından takip ettiğini ve moral bulduğunu anlatıyordu.

Önümüzdeki zor dönemlerde cephedeki en büyük güç kaynağımız, http://E.Org. Saldıray Berk’in cesareti ve erdemleri olacak. Komutanımızın özlediği başı dik ve Üreten Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hasret kaldığımız Türkiye ufuktadır ve Saldıray Berklerin omuzlarında yükselecektir. Söz veriyoruz. Acımız büyük ancak Komutanımızı emanet ettiğimiz toprağımız nice kahramanlar yetiştirmeye hazır, daha güçlü, daha cesur ve daha bereketlidir."