Saldırganın şok ifadesi: "Savaş oyunlarından gerçek hayata geçtim"

İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki MG, Rabia Caddesi'nde yürüyen üç kişi bıçakla saldırarak yaraladı. İfadesi dehşete düşürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Saldırganın şok ifadesi: "Savaş oyunlarından gerçek hayata geçtim"
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Gözaltına alınan saldırgan, ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefon üzerinden savaş oyunlarının oynandığını, bu oyunların gerçek hayatta kalanlarda istenilene günlük rüyalar halinde listelendiğini anlattı. Yaralılar kaldırılırken, MG polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Rüyalarından Etkilendiğini İddia Etti

MG'nin ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirmeden önce rüyasında savaş oyunlarını birleştirerek gerçek hayattaki oyunları oynadığına dair hayaller görmüşlerdi. Olay gününde benzer bir rüyanın ortaya çıktığını ve uyandıktan sonra mutfaktan bıçaklanıp dışarı çıkan zanlı, kafede oturanların rastgele saldırdığını, özellikle birini hedef seçmediğini söyledi.

Saldırgan, savaş oyunlarından etkilenerek, gerçek hayatta kendisine saldıracakları düşünceleriyle hareket ettiğini ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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